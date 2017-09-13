القضاء الأمريكي يشرع في محاكمة قاتل المبتعث النهدي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

حددت السلطات القضائية في الولايات المتحدة تاريخ محاكمة قاتل المبتعث السعودي حسين النهدي، بعدما ظهر المجرم ” كولين اسبورن ” في قاعة محكمة مقاطعة دون الثلاثاء 12 سبتمبر 2017.

ويواجه اسبورن البالغ من العمر 27 عاما المنحدر من ” مينيابوليس ” ، الاتهام بجريمة قتل مشددة في وفاة الطالب السعودي الذي يبلغ من العمر 24 عاما حسين سعيد النهدي.

وكان القضاء الأمريكي قد أخلى سبيله على ذمة ادعائه انه ” غير مذنب ” بكفالة قدرها 25 الف دولار.

وفي ابريل الماضي، وافق القاضي الأمريكي المسؤول عن قضية مقتل المبتعث السعودي على تخفيض قيمة الكفالة على القاتل من 75 ألف دولار إلى 25 ألف دولار في جلسة الخميس (27 أبريل 2017).