دراسة: تراكم الدهون بمنطقة البطن يعرض المرأة للإصابة بأورام المعدة - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

كشفت دراسة طبية عن أن تراكم الدهون في منطقة البطن تجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بأورام المعدة والرئة بنسبة تصل إلى 50% ..

وأوضحت الدراسة، التى أجريت فى مستشفى ” جاليرا ” فى إيطاليا، أن تراكم الدهون في هذه المنطقة الهامة يؤدى إلى زيادة نسبة الإنسولين، وهو المعروف بتعطيل إنتاج الهرمون ، ليزيد تراكم الدهون فى الجسم بدوره فرص تطوير الالتهابات المزمنة وكلاهما مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان .

وقال الدكتور ” ميرسك ستونستروب القائم على الدراسة إنه ” من المعروف أن مع بدء مرحلة انقطاع الطمث في النساء، يشرع الجسم في تخزين الدهون في الجسم لتتجه النساء نحو مستوى أعلى من السمنة في منطقة البطن، والتي قد تزيد مخاطر السرطان المرتبطة بالسمنة ، ليصبح تجنب السمنة المركزية في مقدمة الطرق الدفاعية الفعالة في هذا الصدد .

وقام الباحثون بتحليل بيانات 5،855 امرأة بعد سن اليأس مع متوسط عمر71 في بداية عام 1999، كانت المشاركات في الدراسة لديهن مستويات من الدهون في الجسم تصنف على أنها نسبة عالية أو منخفضة من الدهون في منطقة البطن و خضعت المشاركات لمسح إضافي علي مدار 12 عاما .

وتكشف النتائج أن النساء اللواتي تحملن دهونا إضافية حول بطونهن زاد احتمال إصابتهن بسرطانات الرئة أو الجهاز الهضمي بنسبة تزيد عن 50 في المائة .