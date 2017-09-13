دراسة: تراكم الدهون بمنطقة البطن يعرض المرأة للإصابة بأورام المعدة - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة: تراكم الدهون بمنطقة البطن يعرض المرأة للإصابة بأورام المعدة
كشفت دراسة طبية عن أن تراكم الدهون في منطقة البطن تجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بأورام المعدة والرئة بنسبة تصل إلى 50% ..
وأوضحت الدراسة، التى أجريت فى مستشفى ” جاليرا ” فى إيطاليا، أن تراكم الدهون في هذه المنطقة الهامة يؤدى إلى زيادة نسبة الإنسولين، وهو المعروف بتعطيل إنتاج الهرمون ، ليزيد تراكم الدهون فى الجسم بدوره فرص تطوير الالتهابات المزمنة وكلاهما مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان .
وقال الدكتور ” ميرسك ستونستروب القائم على الدراسة إنه ” من المعروف أن مع بدء مرحلة انقطاع الطمث في النساء، يشرع الجسم في تخزين الدهون في الجسم لتتجه النساء نحو مستوى أعلى من السمنة في منطقة البطن، والتي قد تزيد مخاطر السرطان المرتبطة بالسمنة ، ليصبح تجنب السمنة المركزية في مقدمة الطرق الدفاعية الفعالة في هذا الصدد .
وقام الباحثون بتحليل بيانات 5،855 امرأة بعد سن اليأس مع متوسط عمر71 في بداية عام 1999، كانت المشاركات في الدراسة لديهن مستويات من الدهون في الجسم تصنف على أنها نسبة عالية أو منخفضة من الدهون في منطقة البطن و خضعت المشاركات لمسح إضافي علي مدار 12 عاما .
وتكشف النتائج أن النساء اللواتي تحملن دهونا إضافية حول بطونهن زاد احتمال إصابتهن بسرطانات الرئة أو الجهاز الهضمي بنسبة تزيد عن 50 في المائة .
الأنسه مرزوقه[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياجعلهم بلمغص ياوخيتي هالذكور
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8779 ] نشر منذ 2 ساعتين
انتبهن يابنات
الله يكفينا الشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
سعيد[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 2 ساعتين
غريب اش اللي صابهن
alfahd42[ عدد التعليقات: 11743 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله ليه يامرزوقه على الذكور
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14380 ] نشر منذ 2 ساعتين
عشان كذا قاعده اقول الرياضه حلوه 😉
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8779 ] نشر منذ 2 ساعتين
دنووووووووووووووووووووو
والله حلوه مررررررررررررررررررررره
انا امشي لمدة نصف ساعه يوميا
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14380 ] نشر منذ 1 ساعة
أكيد أخصائي صحه ترى قبل لا تكون حلوه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4426 ] نشر منذ 1 ساعة
حلوه وصحه اكيد بس الكسل شين😂😂😊
alfahd42[ عدد التعليقات: 11743 ] نشر منذ 1 ساعة
صحه صحه وحلوه حلوه بس امشو زين
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4426 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه😊انا الصراحه لا مشيت جعت انتو مثلي والا اناحاله نادره😂😂😊
alfahd42[ عدد التعليقات: 11743 ] نشر منذ 56 دقيقة
ههههههه اجل اخذي معك زوادة اكل وانتي تمشين يا جنوبيه هههه عليك عافيه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4426 ] نشر منذ 41 دقيقة
هههههه😊الله يعافيك مالي الا كذا امشي وانقنق😂😂😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14380 ] نشر منذ 25 دقيقة
ههههههههههههههه جوجو وذا المطلوب طيب جوعي عشان تنحفين ههههههههه امزح فديتك
alfahd42[ عدد التعليقات: 11743 ] نشر منذ 19 دقيقة
هههههههه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4426 ] نشر منذ 18 دقيقة
هههههههه❤اقول كلي مصيرنا بآكلنا الدود😂😊تصدقين دنو تري مالي باليوم الا وجبه وهي العشاء الغداء والله نادر اتغدى بس قابله للمتن اشويات😂😊