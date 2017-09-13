رئيس الإمارات يصدر مرسوما أميريا بشأن محمد بن زايد - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة ” أبوظبي ” ، مرسومًا أميريًّا هامًّا يتعلق بولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجاء في المرسوم الأميري، تعيين محمد بن زايد رئيسًا للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بجانب ولاية عهد الإمارة، وتوليه منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وأعاد حاكم إمارة ” أبوظبي ” في المرسوم أيضًا تشكيل المجلس التنفيذ للإمارة، بتعيينه، الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائبًا للرئيس، والشيخ حامد بن زايد، رئيسًا لديوان ولي لعهد أبوظبي وعضوًا في المجلس.

فيما تضمن تشكيل المجلس أيضًا تعيين أعضاء جدد في المجلس، وهم: الشيخ محمد بن خليفة، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

وأيضًا الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، واللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، ورياض عبدالرحمن المبارك رئيس دائرة المالية، والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة، والدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وفلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة.