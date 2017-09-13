⁠⁠⁠⁠⁠إمام مسجد قباء: الدعوة للحراك من خطوات الشيطان - صحيفة صدى الالكترونية

إمام مسجد قباء: الدعوة للحراك من خطوات الشيطان
أكد صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة، أن الدعوة إلى الحراك المتوهم المزعوم من خطوات الشيطان التي نهى الله عن أتباعها.
وكتب الشيخ المغامسي، عبر تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ بفضل الله بلادنا في أيدٍ أمينة قوية، والدعوة للحراك المتوهم المزعوم من خطوات الشيطان التي نهى الله عن أتباعها، واجتماع الكلمة من أعظم مقاصد الشرع ” .
وقبل يومين، كشفت رئاسة أمن الدولة، أنها أحبطت مخططًا لتنظيم داعش الإرهابي، كان يستهدف وزارة الدفاع السعودية.
النخيش[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم نحن بامن وامان وخير والشعب مع الحكومه يد بيد ولانقبل الخروج في حراك وغيره الله يحفظ بلادنا من المنحرفين والعملاء
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 832 ] نشر منذ 53 دقيقة
حراك ايه اللي يخططون له مايكفي دمار وقتل وتشريد للدول اللي حوالينا إيش استفادوا من الحراك المزعوم كيف يخرجون على ولي أمرهم الا يعلمون انهم يخالفون امر الرسول صلى الله عليه وسلم اتمنى عدم التهاون معهم مهما كان اسمه اذا ثبت انه متورط لابد من العقاب ونحمد الله على الأمن والأمان وان يحفظ الله ولات أمرنا ويعز بهم الإسلام والمسلمين آمين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18363 ] نشر منذ 46 دقيقة
الله يديم علينا الامن والامان