⁠⁠⁠⁠⁠إمام مسجد قباء: الدعوة للحراك من خطوات الشيطان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة، أن الدعوة إلى الحراك المتوهم المزعوم من خطوات الشيطان التي نهى الله عن أتباعها.

وكتب الشيخ المغامسي، عبر تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ بفضل الله بلادنا في أيدٍ أمينة قوية، والدعوة للحراك المتوهم المزعوم من خطوات الشيطان التي نهى الله عن أتباعها، واجتماع الكلمة من أعظم مقاصد الشرع ” .

وقبل يومين، كشفت رئاسة أمن الدولة، أنها أحبطت مخططًا لتنظيم داعش الإرهابي، كان يستهدف وزارة الدفاع السعودية.