بالفيديو.. رجل يطعم 3 آلاف طائر يوميًا - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل هندي اكتسب شعبية واسعة في بلاده؛ بسبب أنه يطعم 3 آلاف طائر من الببغاوات والعصافير بشكل يومي منذ 17 عامًا، وذلك في مزرعته التي تمتد على مساحة 4 أفدنة.

ويذكر أن هاروش باي دوباريا، قد تعرض في عام 2000 لكسر في قدمه ليمضي وقتًا طويلًا في المنزل، ويعلق بعض الأكواز بشرفة المنزل لجذب اهتمام الطيور، وفي شهر واحد فقط، بدأ حوالي 150 طيرًا زيارة منزله بشكل يومي للحصول على الطعام.

ولكن كثرة الطيور أزعجت الجيران، لتدفع شكواهم هاروش وأسرته للانتقال إلى مزرعة بإحدى المناطق الريفية؛ وذلك كي يوفر مكانًا مناسبًا لممارسة هوايته وإطعام الطيور.

ومع الوقت تحولت مزرعة هاروش إلى ملجأ لآلاف الطيور.

ويسهر هاروش من أجل إطعام الطيور وراحتهم، كما ينفق حوالي 3100 دولار عليهم.