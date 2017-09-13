بالفيديو.. شاب مستهتر يتعمد تحطيم سيارته الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تعمد شاب مستهتر ، تحطيم سيارته الجديدة، دون إبداء أي أسباب على فعلته الغريبة واليت أثارت دهشة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو المتداول صوت الشاب المستهتر وهو يقول: ” يقولون سيارة جديدة الله يرحمها بعد شوي تتلف ” .

وقام الشاب بقيادة السيارة بطريقة خطيرة حيث صدمها أكثر من مرة ما أدى إلى انقلابها وهو بداخلها.

ولم يتضح من الفيديو الذي تم تصويره ليلًا مكان ولا تاريخ وقوع الحادثة التي أثارت استغراب العديد من مرتادي شبكات التواصل الاجتماعي.