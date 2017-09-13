محكمة تابعة لحماس تصدر حكمًا بسجن صحافية كشفت قضية فساد - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

أصدرت محكمة تابعة لحركة حماس، في قطاع غزة، حكماً بالسجن الغيابي وغرامة مالية، على صحافية من غزة، بعد نشرها تحقيقاً استقصائياً يكشف عن تلاعب بعض الأطباء في دائرة العلاج بالخارج، بقضية التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة، وتلقيهم رشى من أجل تسهيل الحصول على تحويلات للعلاج خارج القطاع.

وقالت الصحافية، هاجر حرب، والتي أعدت التحقيق ونُشر قبل نحو عام، إنها تلقت حكماً غيابياً بالسجن لمدة 6 أشهر مع النفاذ، وغرامة مالية قدرها 1000 شيكل (حوالي 300 دولار أمريكي)، على خلفية قضية مرفوعة ضدها من أحد الأطباء الذين ظهروا في تحقيقها المصور، وهو يتلقى مبلغاً مالياً مقابل تزوير تقرير طبي يساعدها في الحصول على تحويلة للعلاج خارج قطاع غزة.

وأضافت الصحافية حرب، أن الحكم صدر غيابياً عليها، حيث أنها تتلقى العلاج من مرض سرطان الثدي في المملكة الأردنية، معربة عن صدمتها من هذا الحكم الجائر.

بدورها، استنكرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين بشدة الحكم الغيابي الجائر بالحبس الفعلي والغرامة الذي أصدرته محكمة بغزة بحق الصحافية هاجر حرب، على خلفية عملها الصحفي ونشر تحقيق استقصائي حول الفساد.