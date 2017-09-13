" القاعدة " يستعد لتتويج ابن أسامة بن لادن زعيما له - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، أن تنظيم القاعدة يدرس الدفع بحمزة نجل اسامة بن لادن لزعامة التنظيم، خلال الفترة المقبلة.

ودللت المصادر على صحة كلامها، بنشر تنظيم القاعدة صورة مركبة، لحمزة وأبيه اسامة بن لادن، بمناسبة الذكرى 16 لهجمات 11 سبتمبر إلى جانب صورة لوالده بين نيران برجي مركز التجارة العالمي، في اشارة إلي أنه مرشح لأن يرث ” الحركة الجهادية ” .

وأكدت المصادر أن حمزة بن لادن البالغ من العمر 28 عاما، يستعد لقيادة تنظيم ” القاعدة ” مستفيدا من الهزائم التي لحقت بتنظيم ” داعش ” المنافس، بتوحيد المقاتلين تحت رايته.