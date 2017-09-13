مقتل 5 أشخاص بتفجير نفذته انتحارية في مسجد بالكاميرون - صحيفة صدى الالكترونية

ياوندي(صدى):

أعلنت السلطات في الكاميرون، أن فتاة تحمل قنبلة مثبتة حول جسدها دخلت مسجداً بشمال الكاميرون وقامت بتفجير نفسها، مما أسفر عن مقتل 5 مصلين في هجوم يحمل بصمات جماعة بوكو حرام المتشددة.

وقال ميدجياوا بكري حاكم إقليم أقصى الشمال، ” إن الفتاة التي يتراوح عمرها بين 12 و13 عاماً وصلت إلى مسجد ساندا-وادجيري في منطقة كولوفاتا وقت آذان الفجر بين الخامسة والسادسة صباحاً ” .

وأضاف ” كان الرجال راكعين حين جاءت، قتل 5 من المصلين والمفجرة أيضاً ” . ولم يذكر أي جهة مشتبه بها لكن جماعة بوكو حرام دأبت على استخدام الانتحاريين وتثبيت المتفجرات بأجساد الأطفال لضرب أهداف مدنية وعسكرية.