رئيس الأهلي: على الجميع تحمل مسئولية هزيمة الأمس - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أكد الأمير فهد بن خالد، رئيس النادي الأهلي، أنه غير راضٍ عن المستوى الذي ظهر به الفريق الأهلاوي خلال مباراته بالأمس أمام بيروزي الإيراني، مُطالبًا الجميع بتحمل المسؤولية، سواء إدارة أو جهازًا فنيًّا وإداريًّا، ولاعبين.

وأضاف: ” علينا جميعا التركيز في المواجهات الهامة المقبلة للفريق، والتي ستبدأ بمواجهة النصر الأحد المقبل ضمن دوري جميل للمحترفين، وتصحيح الأخطاء، وعلى الجميع تحمل المسئولية كاملة؛ احترامًا للكيان الأهلاوي وجماهيره الوفية ” .

وكان الفريق الأهلاوي قد ودع بالأمس منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، عقب هزيمته أمام بيروزي الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في لقاء احتضنه استاد محمد بن زايد الخاص بنادي الجزيرة الإماراتي، في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا 2017.