بالصور.. أمير الشرقية لأهالي العوامية: باب العفو مفتوح أمام المنحرفين - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

قال أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، إن أبواب العفو والصفح لا تزال مفتوحة أمام هؤلاء الذين انحرفوا عن جادة الصواب، وتورطوا والاعتداء على المقدرات الوطنية والممتلكات العامة.

واستقبل أمير المنطقة، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، جمعاً من أهالي وأعيان بلدة العوامية بمحافظة القطيف، مهنئين بنجاح موسم حج هذا العام، والإنجازات الأمنية التي حققتها رئاسة أمن الدولة بالقضاء على الخلية الاستخباراتية التي تهدف للإضرار بالمصالح الوطنية.

وبارك الأهالي الإنجازات الرياضية التي تحققت في الفترة الماضية، كما قدموا الشكر والتقدير على المشروعات التنموية التي تشهدها البلدة والمنطقة الشرقية عموماً، ونجاح الأجهزة المعنية في القضاء على الإرهابيين الذين أرعبوا الأهالي وروعوا الآمنين خلال المشروع التنموي لتطوير حي المسورة.