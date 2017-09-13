 مواصفات أسطول طيران ناس الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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مواصفات أسطول طيران ناس الجديد

مواصفات أسطول طيران ناس الجديد
عادل الحربي(صدى):

نشرت طيران ناس مواصفات طائراتها من طراز A32oneo، حيث تعتبر الشركة هي أول خطوط طيران تستلم وتشغل هذا الطراز من الطائرات في المنطقة.

ولفتت طيران ناس عبر إنفوجرافيك، نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إلى أنها وشركة إيرباص شركاء منذ 10 سنوات، حيث سيتم تسليم 120 طائرة من طراز A32oneo، كما أن هناك 28 طائرة من نفس الطراز تم تشغيلها.

وبالنسبة إلى السمات الرئيسية لطائرات A32oneo، فهي الخيار الأمثل اقتصاديًّا حيث تستهلك أقل 15% بالنسبة للوقود للمقعد الواحد، كما أن تكاليف صيانة هيكل الطائرة أقل 5%، بالإضافة إلى أنها أفضل الطائرات أداءً بيئيًّا بنسبة 50% فيما يخص التلوث الضوضائي.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3603 ] نشر منذ 54 دقيقة

طــــــــــــــــيب يـــــانـــــاس . مـــــــــشكورين .🛬.🛫.🛩.

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