⁠⁠⁠⁠⁠اغتيال مسؤول أمني حوثي جنوب صنعاء - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

اغتال مسلحون مجهولون أحد القيادات الأمنية الحوثية البارزة في مدينة معبر بمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء، في ظل استمرار توتر العلاقات بين طرفي الانقلاب ( الحوثيين و المخلوع صالح )، في المناطق الخاضعة لسيطرتهم رغم مساعي التهدئة.

ونعت قيادات حوثية، مقتل ما سمّته، مسؤول الأمن الوقائي في محافظة ذمار عبدالرزاق عبدالله مرغم والمكنى أبو عاهد، وهو من القيادات البارزة في ميليشيات الحوثي.

وأكد الحوثيون أن عبدالرزاق مرغم، قتل الثلاثاء، برصاص مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية في مدينة معبر بذمار، وفارق الحياة على الفور بعد تلقيه عدة رصاصات مباشرة في الرأس.