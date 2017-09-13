بالفيديو.. إصابة 15 سائحًا لمخالفة تحذيرات السلطات الصينية - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

تعرض 15 سائحاً لإصابات وجروح مختلفة، عقب سقوط جسر قديم متهالك أثناء عبورهم نهر في محافظة هوبي شرقي الصين، وذلك بسبب عدم استماعهم لتحذيرات السلطات الصينية.

وأظهر مقطع الفيديو، السياح وقد تعلقوا بحبل وهم يسيرون على خشبة في منتصف الجسر الذي سقط جانب منه، وتَسَبّب ذلك في سقوط 15 سائحاً، بعضهم في النهر، وآخرون على الشاطئ، وقد تعالت صرخات الجميع.

وقالت ” الديلي ميل ” عن صحيفة ” الجريدة ” الصينية، إن السياح تجاهلوا التحذير بعدم العبور فوق الجسر، الذي بنته محطة للطاقة من أجل مرور عامليها، ومنعت المرور عليه بعد تهالكه.

وأضافت الصحيفة أن السلطات المحلية فتحت تحقيقاً في الحادث.