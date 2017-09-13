⁠⁠⁠⁠⁠تعليمات مستشار تميم الإسرائيلي تصل مندوب قطر عبر الواتس - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشفت مصادر خاصة، أن سفير قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، سيف بن مقدم البوعينين، الذي دافع عن إيران واصفا إياها بأنها دولة شريفة، تلقى تعليمات عبر واتس آب من الإرهابي عزمي بشارة، مستشار تميم الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية.

وظهر المندوب القطري، وهو يتحدث عبر واتس آب غير مبال بالاجتماع، ويبدو أنه كان منشغلا بالتعليمات التي يتلقاها، لخدمة مصالح الإرهاب في المنطقة.

وأثار المندوب القطري استياء كثيرين من المشاركين في اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي انطلقت أعماله بمقر الجامعة العربية، لمناقشة عديد من الملفات، أبرزها سبل التصدي لدعم وتمويل الإرهاب والكيانات المتطرفة.