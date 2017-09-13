⁠⁠⁠⁠⁠تعليمات مستشار تميم الإسرائيلي تصل مندوب قطر عبر الواتس - صحيفة صدى الالكترونية

تعليمات مستشار تميم الإسرائيلي تصل مندوب قطر عبر الواتس
كشفت مصادر خاصة، أن سفير قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، سيف بن مقدم البوعينين، الذي دافع عن إيران واصفا إياها بأنها دولة شريفة، تلقى تعليمات عبر واتس آب من الإرهابي عزمي بشارة، مستشار تميم الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية.
وظهر المندوب القطري، وهو يتحدث عبر واتس آب غير مبال بالاجتماع، ويبدو أنه كان منشغلا بالتعليمات التي يتلقاها، لخدمة مصالح الإرهاب في المنطقة.
وأثار المندوب القطري استياء كثيرين من المشاركين في اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي انطلقت أعماله بمقر الجامعة العربية، لمناقشة عديد من الملفات، أبرزها سبل التصدي لدعم وتمويل الإرهاب والكيانات المتطرفة.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19142 ] نشر منذ 13 ساعة
اخص ياالملعون
وأنا على بالي الحرمه توصية يجيب لها زبادي ولبن النيل🤔
فهد المحسن[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 11 دقيقة
دام مايقدح من راسه ليته جلس في بيته