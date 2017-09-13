⁠⁠⁠⁠⁠أغلى لاعب في العالم يثير غضب الصحف البريطانية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أثار النجم البرازيلي نيمار دي سيلفيا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، غضب وسائل الإعلام والصحف البريطانية، بعدما رفض مصافحة أنتوني رالستون ظهير فريق سيلتك الأسكتلندي.

وشهدت المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، شدًا وجذبًا بين نيمار ورالستون، وكان أبرزها سخرية لاعب سيلتك من سقوط مهاجم باريس سان جيرمان في إحدى الكرات.

وفي نهاية المباراة مد رالستون يده لمصافحة نيمار مع طلب تبادل القمصان، ولكن مهاجم باريس سان جيرمان رفض، مما عرضه لهجوم حاد من صحف إنجلترا وأسكتلندا.

يذكر أن باريس سان جيرمان دك حصون سيلتك الأسكتلندي، أمس الثلاثاء 5-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، علماً بأن هدف الفريق الفرنسي الأول حمل توقيع نيمار.