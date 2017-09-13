البنك الأهلي يوزع حقائب مدرسية على 150 يتيماً بالباحة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

قدم البنك الأهلي التجاري 150 حقيبة مدرسية للأيتام واليتيمات بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة (أكناف)، وذلك لمختلف المراحل ضمن مشروع ” الحقيبة المدرسية الخيرية ” المقدمة من البنك الأهلي التجاري، بحضور مدير بنك الاهلي منطقة الباحة فهد بن عبدالعزيز الفقيه، ومدير فرع الباحة الرئيسي عادل بن خضر الغامدي.

وقال المشرف العام على جمعية ” أكناف ” بمنطقة الباحة عادل بن جمعان الزهراني أنه تم توزيع الحقائب على المستفيدين من الأيتام واليتيمات بمحافظة بلجرشي، والتي تحتوي على مختلف الأدوات والمستلزمات المدرسية في جميع المراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وأعرب الزهراني عن بالغ شكره وتقديره للبنك الأهلي التجاري على تبرعهم ودعمهم لصالح أيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة (أكناف) وذلك ضمن الشراكة المجتمعية وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية.