سامي الجابر يهنئ ماجد عبدالله لاختياره مديراً للمنتخب بروسيا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

هنئ سامي الجابر، مدرب نادي الشباب، ماجد عبدالله بمناسبة اختياره مديراً للمنتخب في كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

و جاءت تهنئة الجابر من خلال تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب فيها “ أبارك لأخي وصديقي ماجد عبدالله توليه مهمة إدارة المنتخب في مونديال روسيا كل الدعوات له بالتوفيق إن شاء الله ” .

وكان تعيين الكابتن ماجد عبدالله تم إقراره يوم أمس بعد اجتماع رئيس الإتحاد السعودي عادل عزت وطلال الشيخ مع الكابتن ماجد.