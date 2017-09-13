 سامي الجابر يهنئ ماجد عبدالله لاختياره مديراً للمنتخب بروسيا - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 13

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. سامي الجابر يهنئ ماجد عبدالله لاختياره مديراً للمنتخب بروسيا

سامي الجابر يهنئ ماجد عبدالله لاختياره مديراً للمنتخب بروسيا

سامي الجابر يهنئ ماجد عبدالله لاختياره مديراً للمنتخب بروسيا
ماجد محمد(صدى):

هنئ سامي الجابر، مدرب نادي الشباب، ماجد عبدالله بمناسبة اختياره مديراً للمنتخب في كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

و جاءت تهنئة الجابر من خلال تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب فيها “ أبارك لأخي وصديقي ماجد عبدالله توليه مهمة إدارة المنتخب في مونديال روسيا كل الدعوات له بالتوفيق إن شاء الله ” .

وكان تعيين الكابتن ماجد عبدالله تم إقراره يوم أمس بعد اجتماع رئيس الإتحاد السعودي عادل عزت وطلال الشيخ مع الكابتن ماجد.

 


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *