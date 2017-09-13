⁠⁠⁠⁠⁠أوراوا الياباني يتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تأهل فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني إلى دور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه الكبير اليوم على كاواساكي فرونتال 4-1 الياباني في إياب ربع النهائي.

وأكمل فريق كاواساكي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 38 بعد طرد شينتارو كورومايا، وكان فريق كاواساكي فاز ذهابا على أرضه 3-1، ليكون مجموع المباراتين 5- 4.

ويلتقي اوراوا في نصف النهائي مع شنغهاي سيبغ الصيني الذي تأهل أمس على حساب غوانغجو ايفرغراند الصيني بعد مباراة حسمت بركلات الترجيح.

فيما يلتقي في نصف النهائي الآخر الهلال السعودي وبيرسيبوليس الإيراني اللذان أخرجا العين الإماراتي والأهلي السعودي على التوالي.