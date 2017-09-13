⁠⁠⁠⁠⁠الأردن يصدر أحكاما بالسجن لـ17 متهما في قضايا إرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، أحكاماً بحق 17 متهماً أدينوا بـ 30 قضية إرهابية بتهم محاولة الالتحاق بجماعات وتنظيمات إرهابية ” داعش ” و ” جبهة النصرة ” والالتحاق بجماعات إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية.

وتراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين ما بين السجن بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة والسجن بالأشغال لمدة 3 سنوات.

كما أعلنت هيئة المحكمة براءة وعدم مسؤولية اثنين من تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية.

وواصلت المحكمة النظر بـ 13 قضية أمنية مرتبطة بتنظيمي داعش وجبهة النصرة، حيث استمعت إلى عدد من شهود النيابة.

كما قررت المحكمة إحالة متهم إلى المركز الوطني للصحة النفسية وعرضه على لجنة طبية نفسية لتقييم وضعه النفسي.