 المخابرات الأمريكية ترفع السرية عن أخطر مقتنيات أسامة بن لادن - صحيفة صدى الالكترونية

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المخابرات الأمريكية ترفع السرية عن أخطر مقتنيات أسامة بن لادن

المخابرات الأمريكية ترفع السرية عن أخطر مقتنيات أسامة بن لادن
واشنطن(صدى):

تدرس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ، نشر حزمة كبيرة من بيانات أسامة بن لادن التي تم العثور عليها خلال عملية تصفيته عام 2011 بأبوت آباد الباكستانية.

وأكدت الوكالة، أن البيانات التي عثرت عليها القوات الأميركية، في آخر مخبأ لأسامة بن لادن، ستنشر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

والمعروف أن بن لادن قتل فجر الاثنين 14 جمادى الأولى الموافق 2 مايو 2011 في أبوت آباد، في عملية اقتحام أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأميركية ونفذها الجيش الأميركي واستغرقت 40 دقيقة.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 12853 ] نشر منذ 9 دقائق

انتم متاكدين انكم قتلتوه والا اخذتوه معكم

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