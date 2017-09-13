رئيس الحزب الحاكم الباكستاني: المملكة درع الأمة الإسلامية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي, في مكتبه اليوم الأربعاء, رئيس الحزب الحاكم الباكستاني الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي في باكستان السيناتور راجه ظفر الحق، لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأكد السيناتور ظفر الحق أن باكستان تفتخر بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين، وتوحيد صف الأمة.

من جانبه شكر السفير المالكي السيناتور راجه ظفر الحق على مشاعره الطيبة، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بن البلدين في مختلف المجالات.