⁠⁠⁠⁠⁠" آيفون 8 " يثير أزمة بين " المنقبات " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تصدر هاشتاج #ابلتحاربالنقاب في عدد من الدول العربية بسبب ميزة Face ID الجديدة وهي خاصية ” التعرف على ملامح الوجه ” لفتح وقفل هواتف آيفون.

وأثارت هذه الميزة جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر البعض أنها تحارب النقاب اذ انه لا يمكن للهاتف التعرف على ملامح المرأة المنقبة.

ويذكر أن آبل كشفت عن هواتفها الثلاث آيفون 8 وآيفون 8 بلس، وآيفون إكس، خلال مؤتمرها المنعقد أمس الثلاثاء.