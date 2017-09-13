⁠⁠⁠⁠⁠" آيفون 8 " يثير أزمة بين " المنقبات " - صحيفة صدى الالكترونية

” آيفون 8 ” يثير أزمة بين ” المنقبات “
تصدر هاشتاج #ابلتحاربالنقاب في عدد من الدول العربية بسبب ميزة Face ID الجديدة وهي خاصية ” التعرف على ملامح الوجه ” لفتح وقفل هواتف آيفون.
وأثارت هذه الميزة جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر البعض أنها تحارب النقاب اذ انه لا يمكن للهاتف التعرف على ملامح المرأة المنقبة.
ويذكر أن آبل كشفت عن هواتفها الثلاث آيفون 8 وآيفون 8 بلس، وآيفون إكس، خلال مؤتمرها المنعقد أمس الثلاثاء.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19114 ] نشر منذ 23 دقيقة
الجوال يعتبر محرم
اكشفي عليه
مايخالف😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12850 ] نشر منذ 2 دقيقتين
مو مشكله ممكن تكشف ولكن احتمال ان الهاتف ياخذ لها صوره
طيب مو لازم الايفون استبدليه سامسونق