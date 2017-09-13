⁠⁠⁠⁠⁠إعفاء البطي و تكليف " مؤمنة " أمينا عاما لاتحاد الكرة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، قرارا بإعفاء رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل البطي، من منصبه، وتكليف عبدالإله مؤمنة بديلاً عنه.

جاء ذلك ضمن سلسلة قرارات أصدرها رئيس مجلس إدارة الاتحاد، اليوم الأربعاء، وجاءت القرارات على النحو التالي:

أولاً : إعفاء الأستاذ / عادل بن عبدالله البطي من منصبه كأمين عام للاتحاد السعودي لكرة القدم اعتباراً من تاريخ 22/12/1438 هـ.

ثانياً : قبول استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالإله بن معتوق مؤمنة من عضوية مجلس إدارة الاتحاد اعتباراً من تاريخ 22/12/1438 هـ.

ثالثاً : تكليف الأستاذ / عبدالإله بن معتوق مؤمنة أميناً عاماً للاتحاد السعودي لكرة القدم اعتباراً من تاريخ 22/12/1438 هـ.