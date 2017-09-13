4 أسباب لانجذاب المرأة للرجل المتزوج - صحيفة صدى الالكترونية

4 أسباب لانجذاب المرأة للرجل المتزوج
كثيرًا ما نلاحظ انجذاب بعض النساء للرجل المتزوج ووجود علاقات بين الرجل المتزوج ونساء أخريات فما الذى يدفع النساء للانجذاب إلى الرجل المتزوج ؟ هذا ما حاول بعض المتخصصين الإجابة عنة وحددوا الأسباب فيما يلي:
– في الكثير من الأحيان يعدّ مبدأ الممنوع مرغوب من أسباب انجذاب بعض النساء للرجال المتزوجين، لأن بعض النساء ما إن يعلمن أن الرجل متزوج يحاولن السعي خلفه لجذبه بكل الأساليب المتاحة أمامها ولو لم تكن تنوي الزواج منه بالأساس ولكنها وإثباتاً لمعتقد الممنوع مرغوب تريد إيقاعه في شباكها.
– تجد الكثير من النساء أن الرجل المتزوج هو رجل جذاب ويشعرن بالغيرة من زوجته من دون سبب بل فقط لأنها هي حصلت عليه، ومن هذا المنطلق تسعى المرأة لجعل الرجل المتزوج يحبها.
– عندما تجذب المرأة الرجل المتزوج إليها تشعر بالإحساس بالأنوثة فقط لفكرة أن الرجل المتزوج انجذب اليها فهي دخلت في منافسة مع زوجة لا تعرفها وفازت مما يعزز ثقتها بأنوثتها.
– بعض النساء ينجذبن للرجل المتزوج لأنه رجل صاحب خبرة في العلاقات ويعلم كيفية الاعتناء بالمرأة وتأمين متطلباتها لذلك يسعين خلفه وهذه من أبرز أسباب انجذاب بعض النساء للرجال المتزوجين.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19114 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله مني متزوج ومريح رااااسي
من مشاكل الحريم
لاحد يطاردني ولا اطارد احد
الله يعينك ياالمتزوج على المغنطيس😂😂😂
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9392 ] نشر منذ 1 ساعة
ومن متى المتزوج يجذب !!
وعع بسس والله ماتجي عيني ع متزوج لو ايش ☹🙊
برق[ عدد التعليقات: 10815 ] نشر منذ 1 ساعة
الخبره موجوده ☺️ والوسامه مقبوله وموجودة 😁 والمال متوفر اللهم لك
الحمد 👍 بس باقي شي واحد اللي هو ان وحده تنجذب لنا 😉
فتى الجنوب[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة
ادور الثانيه بنت الحلال وليس بعيب
هذه سنه الحياة والحمدلله كل شي متوفر
الأنسه مرزوقه[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 41 دقيقة
اقول ماحنا عايفات شي لا اعزب ولا متزوج
اللي يجي حياه الله بكرة لاجيت من الغنم بشوف لي واحد
واوقفه واقول انا انجذبت لك كوده يجي معي للشايب ويخطبن
الأنسه مرزوقه[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 38 دقيقة
بس رجال هالوقت نصابين مايبون البدويه اللي زيي يبون راعيات الشهادات انا مامعي غير متوسطه
طيب حتى انا عندي قدرات مايعرفنها راعيات الشهادات اعرف احلب المعزا واطبخ ذبايح واخبز خبز مصلي وخبز مطحن واعرف اخثر اللبن واخضه واسوي سمن وزبد وش وده اكثر من كذا
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12850 ] نشر منذ 32 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههه
المراة تنجذب للمتزوج لانها تعلم ان المتزوج لن يزعجها مثل العازب ولن يصورها ثم يبتزها لانه يخاف على سمعته والمتزوج ليس لحوح ومزعج مثل العازب فلو اتصل فيها واعتذرت باي سبب لن يهددها او يزعجها باتصالاته الهاتفيه وعادة المتزوج رجل عاقل في تعامله مع المرأة وحنون وكريم في نفس الوقت
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12850 ] نشر منذ 28 دقيقة
الأنسه مرزوقه
هذه صفات ممتازه ويتمناها كل رجل يسعى لزواج بجد
بالعكس انت بهذه الصفات مرغوبه اكثر من صاحبات الشهادات
مشكلتي يا مرزوقه ان عندي اربع مدرعات وصعب التخلص من وحده منهن
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14362 ] نشر منذ 22 دقيقة
وش ابغا فيه متزوج معليش أنا حسوده من الناحيه ذي ابيه يكون حلالي وبس 😅😝😍
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4416 ] نشر منذ 20 دقيقة
ههههههه😊الله يسعدك يا مرزوقه ويرزقك باالكفو اللي يستاهلك ومو نصاب ولالعاب😂😊
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19114 ] نشر منذ 18 دقيقة
ماشاءالله عليك يبو عمار
عيني عليك بارده
مابقول الله يزيدك
الي فيك يكفييييك🤗🤗
الأنسه مرزوقه[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 16 دقيقة
هههههههههههههه ابوعمار الله يخليهن لك ويخليك لهن ادري متقصر بس كل الارقام شاغره عندك معذور اجل ابا اشوف غيرك كوده ينجذب لي
والله يابوعمار محد يباني البنات من حولي تخطب وانا قعده
كله اني بدويه كلمك مايغير الحقيقه
الأنسه مرزوقه[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 15 دقيقة
تسلمين قحطانيه وياك ياوخيتي
الأنسه مرزوقه[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 13 دقيقة
تصحيح اقصد غير شاغره
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12850 ] نشر منذ 13 دقيقة
مرحبا يالقرني حياك الله
طال عمرك عندي رغبه ابدل وحده من المدرعات وخصوصا القديمه 🙂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12850 ] نشر منذ 10 دقائق
تراها فرص يا مرزوقه لا تضيعينها وترى الشيبان افضل من الشباب في هذا الوقت 🙂