4 أسباب لانجذاب المرأة للرجل المتزوج - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

كثيرًا ما نلاحظ انجذاب بعض النساء للرجل المتزوج ووجود علاقات بين الرجل المتزوج ونساء أخريات فما الذى يدفع النساء للانجذاب إلى الرجل المتزوج ؟ هذا ما حاول بعض المتخصصين الإجابة عنة وحددوا الأسباب فيما يلي:

– في الكثير من الأحيان يعدّ مبدأ الممنوع مرغوب من أسباب انجذاب بعض النساء للرجال المتزوجين، لأن بعض النساء ما إن يعلمن أن الرجل متزوج يحاولن السعي خلفه لجذبه بكل الأساليب المتاحة أمامها ولو لم تكن تنوي الزواج منه بالأساس ولكنها وإثباتاً لمعتقد الممنوع مرغوب تريد إيقاعه في شباكها.

– تجد الكثير من النساء أن الرجل المتزوج هو رجل جذاب ويشعرن بالغيرة من زوجته من دون سبب بل فقط لأنها هي حصلت عليه، ومن هذا المنطلق تسعى المرأة لجعل الرجل المتزوج يحبها.

– عندما تجذب المرأة الرجل المتزوج إليها تشعر بالإحساس بالأنوثة فقط لفكرة أن الرجل المتزوج انجذب اليها فهي دخلت في منافسة مع زوجة لا تعرفها وفازت مما يعزز ثقتها بأنوثتها.

– بعض النساء ينجذبن للرجل المتزوج لأنه رجل صاحب خبرة في العلاقات ويعلم كيفية الاعتناء بالمرأة وتأمين متطلباتها لذلك يسعين خلفه وهذه من أبرز أسباب انجذاب بعض النساء للرجال المتزوجين.