المولد يتلقى عرضا للاحتراف في أوروبا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال فهد المولد لاعب فريق الاتحاد والمنتخب الوطني، إنه تلقى بعض العروض للاحتراف في أوروبا خلال الفترة الأخيرة، خاصة من الدوري الفرنسي.

واعترف المولد في تصريحات تلفزيونية برغبته في خوض تجربة الاحتراف في المرحلة المقبلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عقده مع نادي الاتحاد لا يزال سارياً.

واستعاد المولد ذكرياته مع الهدف الذي سجله وقاد به ” الأخضر ” إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا الصيف المقبل 2018.

وأوضح في هذا الصدد: ” الانتقادات التي تعرضنا لها بعد الخسارة أمام الإمارات، زادت اللاعبين إصراراً على خطف بطاقة التأهل في مباراة اليابان “.

وأضاف: ” كانت لحظات مليئة بالمشاعر المختلطة، تأهلنا بدعم كبير من ولي العهد، ومؤازرة جماهيرية مميزة من داخل مدرجات الملعب “.

وأتم حديثه في هذا الشأن بقوله: ” نحن كلاعبين لن نقصر أبداً في المونديال، كل شئ جاهز ومعد بالنسبة لنا على الوجه الأمثل، وسنقدم كل ما لدينا في كأس العالم “.

وأعرب المولد عن سعادته البالغة بقرار تعيين ماجد عبدالله مديراً لـ ” الأخضر ” ، بقوله: ” ماجد لاعب أسطوري، سيساعدنا ونتمنى مساعدته “.