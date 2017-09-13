مدير جمعية الثقافة بجدة يدعو رجال الأعمال لدعم المثقفين والفنانين - صحيفة صدى الالكترونية

جدة(صدى):

أبرمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمحافظة جدة عدة اتقاقيات خدمية لمنسوبي الثقافة والفنون بالمملكة نتيجة المساهمة في خدمة المجتمع الفني والثقافي ودعم مسيرة النجاح التي حققتها الجمعية خلال السنوات الماضية والتي شكلت حراكا ثقافيا وفنيا ملموس داخل وخارج المملكة .

من جهته أوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الدكتورعمر الجاسر ان الجمعية تسعى لخدمة منسوبيها عبر التعاون مع القطاع الخاص وتهدف الى تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تصب بتعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص في الخدمة والمسئولية المجتمعية ،وبين الجاسر ان الجهات التي ابرمت الجمعية اتفاق معها متنوعة وفي مجالات مختلفة وهي كالتالي :

الأول للفنون والمهارات اليدوية التابعة لمؤسسة عاطف محمد صالح نصر الدين لبيع مواد وأدوات التربية الفنية والفن التشكيلي باعتماد تخفيض 10% على كافة المنتجات.

ومؤسسة القناع الشفاف ( جونسون ) باعتماد تخفيض 50% على العازل الحراري للسيارات واعتماد تخفيض 40% على حماية مقدمة السيارات واعتماد تخفيض 40% على التلميع المطور.

وكذلك قاعة كريستالة للافراح بالبغدادية نهاية شارع خالد بن الوليد اعتماد تخفيض 15٪ على حجز القاعة ،ومستشفيات ومراكز مغربي للرعاية الصحية في مجال العيون والاذن والانف والحنجرة باعتماد تخفيض 25% على الكشوفات و20% على الخدمات والمختبر والاشعة واعتماد تخفيض 10%على خدمات التنويم للحالات الحرجة وتشمل الخصومات الوالدين ومن تحت اعالتهم.

وأخيرا مجمع فلسطين الطبي خصم خاص بنسبة 30% على الكشف وجميع خدمات المجمع الطبي ،ودعا الجاسر منسوبي الجمعية العربية للثقافة والفنون بالمملكة وممن يحملون عضوية الجمعية في كافة مناطق المملكة الى الاستفادة من الخدمات السابقة بجميع المدن.

واكد ان الجمعية تسعى الى التعاون مع القطاع الخاص داعيا رجال الاعمال الى تقديم خدماتهم لمنسوبي الجمعية نتجة الحراك الثقافي في المنطقة وشكر الجاسر كل الجهات التي قدمت خدماتها لمنسوبي الجمعية مبينا ان هذا ليس بمستغرب عليهم.