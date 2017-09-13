بالصور.. موقف إنساني لمدير تنفيذي بمطار أبها مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

سجل عبدالرحمن بن حسين الشريف المشرف التنفيذي بمطار أبها موقفاً إنسانياً متفرداً تجاوز حدود عمله عندما تفاجأ بطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في صالة المطار على كرسيه المتحرك يعاني من فشل كلوي وشلل ليقوم الشريف بتأمين حجز له من أبها إلى الرياض وإنهاء إجراءات سفره ومن ثم دفع الكرسي المتحرك إلى الرافعة الخاصة بنقل المرضى إلى بوابة الطائرة إلى أن أوصله إلى المقعد المخصص له بالطائرة.

وشوهد الشريف أثناء دفعه العربة، حيث دفعته الأبوة الحانية والإنسانية المتفردة في الوقت الذي لم يتمالك نفسه لتذرف دموعه دون أن يلاحظه الطفل.

وقال الشريف إن العمل الإنساني ليس له حدود وإن هذا أقل ما يمكن أن يقدم لهذه الشريحة الغالية على قلوبنا جميعاً.

ونال ذلك العمل الإنساني إعجاب المسافرين الذين امتلأت بهم صالات المطار بدءاً من صالة الدخول مروراً بصالة المغادرة وانتهاءً بالساحة الخارجية، حيث توجد الطائرة التي ستقل ذلك الطفل، حيث قام الشريف بتقبيل رأسه وتوديعه.