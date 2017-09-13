مفاجأة.. نجم تشيلسي الإنجليزي في الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

رجح موقع ” إسـبن إف سـي ESPN FC انتقال لاعب كرة القدم الإسباني، ولاعب تشيلسي الإنجليزي الحالي ” دييجو كوستا ” إلى صفوف نادي الهلال.

وقال الموقع المتخصص بالرياضة، إن الأوضاع تتغير في غمضة عين في كرة القدم، مشيرًا إلى أن مؤشر ترجيحات كرة القدم يقيم أحدث الشائعات في كرة القدم ويعطيها درجة، وكلما زادت الدرجة كانت الشائعة أقرب إلى الصواب أو التحقق.

وأشار الموقع إلى أن انتقال كوستا إلى الهلال كان من أبرز 5 أخبار تدور وتسيطر على كواليس سوق الانتقالات.

وذكر الموقع أنه على الرغم من أن كوستا لا يزال على ذمة النادي الانجليزي الشهير، فقد سافر إلى مدينة مدريد، فيما يعتبره البعض خطوة للحاق بنادي أتلتيكو مدريد، فضلًا عن اهتمام نادي فناربخشة التركي بالحصول على خدماته.

وأكد الموقع أن نادي الهلال قدم عرضًا للحصول على خدمات دييجو مقابل 8 ملايين يورو للعب حتى يناير، مقيمًا هذا الترجيح بدرجتين من 5 درجات.