بالفيديو.. فتاة يمنية تٌثير ضجة بصورها من كوريا - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. فتاة يمنية تٌثير ضجة بصورها من كوريا
أثارت شابة يمنية تٌدعى ” سهيلة البنا ” تدرس في جامعة سيول بكوريا الجنوبية علاقات دولية وعلوم سياسية ، ضجة واسعة بمواقع التواصل الأجتماعي ، بسبب نمط لبسها الفريد، وكذلك دمجها الأزياء مع الثقافة
تقول سهيله في تصريح لإحدى الصحف ، ن الضجة حولها بدات من صورة مع كوريات لعرض يوضح دمج الثقافات ، وتابعت ، بدايتي مع السناب شات كانت عبارة عن يوميات نمطية وتلقائية ، ثم لاحظت اهتمام عربي بهذه الفيديوهات ، فبدأت اطورها واتحدث عن السلبيات والإيجابيات ، وخاصة السلبيات حيث ان الكثير من العرب يعتقدون ان كوريا بلد مثالية 100 % .
وأستطردت قائلة ، أنا لست أول واحده تلبس توربن ولقد اخذته من الهند لأنه عجبني وسريع ، وهذا التوربن مأخوذ من الثقافة الهندية والأفريقية واليمنية ، فمزجت الثلاث أشياء في شئ واحد .
وقررت سهيلة أن تستثمر هذه الشهرة من خلال تعريف الشباب على كيفية السفر والحصول على منح دراسية في كوريا، خاصة للطلاب اليمنيين الذين توقفت منحهم بسبب الحرب، وتتمنى أن تساهم في رفع نسبة الفرص للطلاب اليمنيين خاصة في كوريا ودول العالم.
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 762 ] نشر منذ 19 ساعة
يجب أن تترك الكلام الفاضي والفسح اللي بتعملها وتهتم بالذاكرة والجد والاجتهاد
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18371 ] نشر منذ 18 ساعة
حلوا طيب
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19142 ] نشر منذ 17 ساعة
ينعن شكلك
كم رقمك انتي😍
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19142 ] نشر منذ 17 ساعة
قصدي رقم جوالك ممكن🤗
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18371 ] نشر منذ 17 ساعة
ههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18371 ] نشر منذ 17 ساعة
رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18290 ] نشر منذ 1 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه وانت تحسبها تدخل صدى هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه من يوم سمعت ان العثرب في الجبال وانا غاسله يدي
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14387 ] نشر منذ 17 ساعة
😅
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12872 ] نشر منذ 13 ساعة
بالتوفيق والنجاح
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2450 ] نشر منذ 9 ساعات
كلامها مقنع
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2450 ] نشر منذ 9 ساعات
دآنـــــــہہ
بشرينا على الوصول
خبري فيك بتسافرون
الله يسهل دربكم ويسمح امركم
وتوصلون بالسلامه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14387 ] نشر منذ 9 ساعات
ابو تركي حياك الله وصلت الثلاثاء الحمد لله الله يسعدك وشكرا ع سؤالك ..
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8810 ] نشر منذ 4 ساعات
وش ذاا الزين
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8810 ] نشر منذ 4 ساعات
اقصدك دنووووووووووووووووووووووووووو
all[ عدد التعليقات: 3402 ] نشر منذ 20 دقيقة
ممكن سنابك