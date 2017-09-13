بالفيديو.. فتاة يمنية تٌثير ضجة بصورها من كوريا - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أثارت شابة يمنية تٌدعى ” سهيلة البنا ” تدرس في جامعة سيول بكوريا الجنوبية علاقات دولية وعلوم سياسية ، ضجة واسعة بمواقع التواصل الأجتماعي ، بسبب نمط لبسها الفريد، وكذلك دمجها الأزياء مع الثقافة

تقول سهيله في تصريح لإحدى الصحف ، ن الضجة حولها بدات من صورة مع كوريات لعرض يوضح دمج الثقافات ، وتابعت ، بدايتي مع السناب شات كانت عبارة عن يوميات نمطية وتلقائية ، ثم لاحظت اهتمام عربي بهذه الفيديوهات ، فبدأت اطورها واتحدث عن السلبيات والإيجابيات ، وخاصة السلبيات حيث ان الكثير من العرب يعتقدون ان كوريا بلد مثالية 100 % .

وأستطردت قائلة ، أنا لست أول واحده تلبس توربن ولقد اخذته من الهند لأنه عجبني وسريع ، وهذا التوربن مأخوذ من الثقافة الهندية والأفريقية واليمنية ، فمزجت الثلاث أشياء في شئ واحد .

وقررت سهيلة أن تستثمر هذه الشهرة من خلال تعريف الشباب على كيفية السفر والحصول على منح دراسية في كوريا، خاصة للطلاب اليمنيين الذين توقفت منحهم بسبب الحرب، وتتمنى أن تساهم في رفع نسبة الفرص للطلاب اليمنيين خاصة في كوريا ودول العالم.