أقسام العلاج الطبيعي بمستشفيات مكة المكرمة تخدم ٦٨٩٤ مستفيد - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

عاينت مستشفيات مكة المكرمة بأقسام العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي ٦٨٩٤ حالة، منذ مطلع شهر ذي الحجة من العام الجاري وحتى يوم التاسع عشر من نفس الشهر .

وأوضحت الصحة في منطقة مكة المكرمة أن قسم العلاج الطبيعي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة عاين ١٩٦٠ حالة، فيما تم علاج ٤٣٦ حالة بقسم الأطراف الصناعية والجبائر، ١١١ في العلاج الوظيفي.

كما استقبل العلاج الطبيعي بمستشفى الملك عبدالعزيز ١٢٧٦ حالة، ٢٠٨ بالأطراف الصناعية والجبائر.

وأضافت أن قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الملك فيصل عالج ٨٥٦ حالة،٩٤٢ بمستشفى حراء العام، ٣٨٤ بمستشفى الولادة والأطفال، ٧٢١ بمستشفى إبن سيناء.