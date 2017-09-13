بالفيديو.. تارة فارس تشعل مواقع التواصل برقصة مثيرة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للفنانة العراقية تاره فارس، وهي ترقص بشكل مثير.

وظهر تارة في المقطع المتداول وهي ترقص على موسيقى الأغاني الأجنبية، بشكل مثير، برفقة عدد من أصدقاءها، في منطقة جبلية.