بالفيديو.. تارة فارس تشعل مواقع التواصل برقصة مثيرة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تارة فارس تشعل مواقع التواصل برقصة مثيرة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للفنانة العراقية تاره فارس، وهي ترقص بشكل مثير.
وظهر تارة في المقطع المتداول وهي ترقص على موسيقى الأغاني الأجنبية، بشكل مثير، برفقة عدد من أصدقاءها، في منطقة جبلية.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19107 ] نشر منذ 3 ساعات
الله لايجعلنا نوصل لها المواصيل
هذا مايريده بني ليبرال من المراءه
ويتعذرون بأعذار ودراسات
ومدري وشو
خافوا الله وفكروا ف العواقب.
جابر عثرات الكرام[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 ساعات
احسنت نرى المبتعثين نساء رجال اذا ذهبوا للخارج لا نرى تحسن اداء او منجزات عمليه فقط يرقصون وهذا تغريب
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14361 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغفر الله وش الوقاحه ذي !
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18309 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان والله يصلح الحال
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2118 ] نشر منذ 3 دقائق
هي ايش لابسة بلوزة بدل الفستان ربنا يصلحها