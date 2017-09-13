 بالفيديو.. تارة فارس تشعل مواقع التواصل برقصة مثيرة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 13

    سبتمبر

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بالفيديو.. تارة فارس تشعل مواقع التواصل برقصة مثيرة

بالفيديو.. تارة فارس تشعل مواقع التواصل برقصة مثيرة
نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للفنانة العراقية تاره فارس، وهي ترقص بشكل مثير.

وظهر تارة في المقطع المتداول وهي ترقص على موسيقى الأغاني الأجنبية، بشكل مثير، برفقة عدد من أصدقاءها، في منطقة جبلية.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 19107 ] نشر منذ 3 ساعات

الله لايجعلنا نوصل لها المواصيل
هذا مايريده بني ليبرال من المراءه
ويتعذرون بأعذار ودراسات
ومدري وشو
خافوا الله وفكروا ف العواقب.

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 ساعات

احسنت نرى المبتعثين نساء رجال اذا ذهبوا للخارج لا نرى تحسن اداء او منجزات عمليه فقط يرقصون وهذا تغريب

[ عدد التعليقات: 14361 ] نشر منذ 2 ساعتين

استغفر الله وش الوقاحه ذي !

[ عدد التعليقات: 2118 ] نشر منذ 3 دقائق

هي ايش لابسة بلوزة بدل الفستان ربنا يصلحها

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