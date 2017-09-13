بالفيديو.. حليمة بولند بالحجاب الإيراني وتسأل : في حدا أحلى مني ؟ - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ضجة واسعة بين متابعيها ، عقب نشرها مقطع فيديو وهي ترتدي الحجاب الإيراني وتصف نفسها أنها أجمل فتاة .

وظهرت حليمة بولند بالفيديو وهي تٌصفف شعرها ، وتقول لمصففة الشعر ” في أحلى مني ياأميرة ” ، ثم سألت صديقتها ريان نفس السؤال قائلة ” ريان في حدا أحلى مني ، طبعا موفي أنا أحلى واحدة ” .

ثم أرتدت حليمة الحجاب وقالت جميل الحجاب الإيراني ، وبدأت تٌدندن مع إحدى الأغنيات .