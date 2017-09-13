بالفيديو.. حليمة بولند بالحجاب الإيراني وتسأل : في حدا أحلى مني ؟ - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. حليمة بولند بالحجاب الإيراني وتسأل : في حدا أحلى مني ؟
أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ضجة واسعة بين متابعيها ، عقب نشرها مقطع فيديو وهي ترتدي الحجاب الإيراني وتصف نفسها أنها أجمل فتاة .
وظهرت حليمة بولند بالفيديو وهي تٌصفف شعرها ، وتقول لمصففة الشعر ” في أحلى مني ياأميرة ” ، ثم سألت صديقتها ريان نفس السؤال قائلة ” ريان في حدا أحلى مني ، طبعا موفي أنا أحلى واحدة ” .
ثم أرتدت حليمة الحجاب وقالت جميل الحجاب الإيراني ، وبدأت تٌدندن مع إحدى الأغنيات .
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19093 ] نشر منذ 48 دقيقة
بصراحة مفيش
قالو للمصري تعال اشهد على فلان ان عنده فلوس
قال هوه لسه مرجعهاااااش🤗
بس والله انك مزيونه يحلوم😘
رااايق[ عدد التعليقات: 2664 ] نشر منذ 45 دقيقة
هااااه حليمة .. حنتي على أصلك …….هههههههه
رااايق[ عدد التعليقات: 2664 ] نشر منذ 44 دقيقة
هااااه حليمة .. حنيتي على أصلك …….هههههههه
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 633 ] نشر منذ 37 دقيقة
حليمة تعوذى بالله “ما يحسد المال إلا أصحابه “
جابر عثرات الكرام[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 28 دقيقة
اريد أراها بلا مكياج ستكون مثل العاملات المنزليات
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14356 ] نشر منذ 14 دقيقة
طيب شيلي المكياج ونحكم اذا حلوه والا لا مو تصنعي بعمرك وتمدحين نفسك ..!
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18281 ] نشر منذ 8 دقائق
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂ليش ايران لها. حجاب خاص لها