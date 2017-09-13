 بالفيديو.. حليمة بولند بالحجاب الإيراني وتسأل : في حدا أحلى مني ؟ - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 13

    سبتمبر

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بالفيديو.. حليمة بولند بالحجاب الإيراني وتسأل : في حدا أحلى مني ؟

بالفيديو.. حليمة بولند بالحجاب الإيراني وتسأل : في حدا أحلى مني ؟
أماني الغامدي(صدى):

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ضجة واسعة بين متابعيها ، عقب نشرها مقطع فيديو وهي ترتدي الحجاب الإيراني وتصف نفسها أنها أجمل فتاة .

وظهرت حليمة بولند بالفيديو وهي تٌصفف شعرها ، وتقول لمصففة الشعر ” في أحلى مني ياأميرة ” ، ثم سألت صديقتها ريان نفس السؤال قائلة ” ريان في حدا أحلى مني ، طبعا موفي أنا أحلى واحدة ” .

ثم أرتدت حليمة الحجاب وقالت جميل الحجاب الإيراني ، وبدأت تٌدندن مع إحدى الأغنيات .


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2664 ] نشر منذ 45 دقيقة

هااااه حليمة .. حنتي على أصلك …….هههههههه

[ عدد التعليقات: 2664 ] نشر منذ 44 دقيقة

هااااه حليمة .. حنيتي على أصلك …….هههههههه

[ عدد التعليقات: 633 ] نشر منذ 37 دقيقة

حليمة تعوذى بالله “ما يحسد المال إلا أصحابه “

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 28 دقيقة

اريد أراها بلا مكياج ستكون مثل العاملات المنزليات

[ عدد التعليقات: 14356 ] نشر منذ 14 دقيقة

طيب شيلي المكياج ونحكم اذا حلوه والا لا مو تصنعي بعمرك وتمدحين نفسك ..!

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