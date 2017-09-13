بالفيديو.. باحث مغربي يفحم القاسم والجزيرة: دعاة الخلايا الاستخباراتية إخوان وليسوا سلفيين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أفحم الباحث المغربي في مجال صناعة الرأي العام، أيمن صوصي علوي، مذيع الجزيرة القطرية فيصل القاسم، في حلقة جمعتهما ببرنامج ” الاتجاه المعاكس ” ، عندما حاول القاسم إدعاء أن الخلايا الاستخباراتية التي ضبطت في المملكة سلفيين.

ورد الباحث المغربي أن ما يطلق عليهم دعاة ينتمون لجماعة الإخوان وليس سلفيين، وكانوا يحرضون الشباب ضد السلطة الحاكمة، وبثوا الفرقة في المجتمع، كما أنهم اندسوا وسط السلفيين لتشويه صورتهم.

وانتقد الباحث المغربي، استضافة قناة الجزيرة لفنانين، بغرض مهاجمة والسخرية من الحكومات، واستنكر وصف المقاطعة العربية للدوحة بـ ” الحصار” ، مشيرا إلى أنه ليس حصارا، بل هي مقاطعة تستخدم فيها الأدوات الدبلوماسية، التي لم تستخدم فيها الأدوات الحديدية، رغم أن المملكة خاصة عانت على مدار 20 عاما من سياسات قطر.

وأكد أن أزمة قطر مع الدول العربية أنها فتحت منصاتها الإعلامية على هذه الدول طوال الـ24 ساعة، ولم تدخر جهدا لتأجيج الفتن، وتحريك النعرات الطائفية، ونشر الغوغاء.



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