 بالفيديو.. باحث مغربي يفحم القاسم والجزيرة: دعاة الخلايا الاستخباراتية إخوان وليسوا سلفيين - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 13

    سبتمبر

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بالفيديو.. باحث مغربي يفحم القاسم والجزيرة: دعاة الخلايا الاستخباراتية إخوان وليسوا سلفيين

بالفيديو.. باحث مغربي يفحم القاسم والجزيرة: دعاة الخلايا الاستخباراتية إخوان وليسوا سلفيين
طلال الضوي(صدى):

أفحم الباحث المغربي في مجال صناعة الرأي العام، أيمن صوصي علوي، مذيع الجزيرة القطرية فيصل القاسم، في حلقة جمعتهما ببرنامج ” الاتجاه المعاكس ” ، عندما حاول القاسم إدعاء أن الخلايا الاستخباراتية التي ضبطت في المملكة سلفيين.
ورد الباحث المغربي أن ما يطلق عليهم دعاة ينتمون لجماعة الإخوان وليس سلفيين، وكانوا يحرضون الشباب ضد السلطة الحاكمة، وبثوا الفرقة في المجتمع، كما أنهم اندسوا وسط السلفيين لتشويه صورتهم.
وانتقد الباحث المغربي، استضافة قناة الجزيرة لفنانين، بغرض مهاجمة والسخرية من الحكومات، واستنكر وصف المقاطعة العربية للدوحة بـ ” الحصار” ، مشيرا إلى أنه ليس حصارا، بل هي مقاطعة تستخدم فيها الأدوات الدبلوماسية، التي لم تستخدم فيها الأدوات الحديدية، رغم أن المملكة خاصة عانت على مدار 20 عاما من سياسات قطر.
وأكد أن أزمة قطر مع الدول العربية أنها فتحت منصاتها الإعلامية على هذه الدول طوال الـ24 ساعة، ولم تدخر جهدا لتأجيج الفتن، وتحريك النعرات الطائفية، ونشر الغوغاء.


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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 2116 ] نشر منذ 47 دقيقة

احسنت قولا لكن ليتهم يفهمون المملكة خط احمر يا خنزيرة عفوا الجزيرة

[ عدد التعليقات: 437 ] نشر منذ 40 دقيقة

من بعد الربيع العربي لم يعد احد في العالم العربي متحمس لاي ثوره ولا مظاهره بعد ما شافوا النتائج الوخيمه والخراب اللذي حدث في بلدانهم بسبب الفوضى والجرائم والخوف بسبب انفلات الامن.
اقول لهؤلاء الثوريين قفلوا و روحوا لان الشعوب وافراد المجتمع هي من سيردعكم قبل حتى تدخل السلطات خوفا على مستقبل ابنائهم وبناتهم.

[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 11 دقيقة

احسنت

[ عدد التعليقات: 290 ] نشر منذ 10 دقائق

اللهم انصر الإسلام واعز المسلمين

[ عدد التعليقات: 290 ] نشر منذ 9 دقائق

الله يصلح حال بلادنا

[ عدد التعليقات: 290 ] نشر منذ 8 دقائق

المملكه خط أحمر ياقناة الخنزيره

[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 7 دقائق

اللهم اجعل كيدهم في نحورهم

[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 6 دقائق

فيصل القاسم
انت فاشل وتنتمي لقناة فاشله
الله لا يوفقك

[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 5 دقائق

احسنت اخي 😍

[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 4 دقائق

أيمن صوصي علوي
انت 👍👍👍👍👍

[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 3 دقائق

الله المستعان

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