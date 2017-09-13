بالفيديو.. باحث مغربي يفحم القاسم والجزيرة: دعاة الخلايا الاستخباراتية إخوان وليسوا سلفيين - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. باحث مغربي يفحم القاسم والجزيرة: دعاة الخلايا الاستخباراتية إخوان وليسوا سلفيين
أفحم الباحث المغربي في مجال صناعة الرأي العام، أيمن صوصي علوي، مذيع الجزيرة القطرية فيصل القاسم، في حلقة جمعتهما ببرنامج ” الاتجاه المعاكس ” ، عندما حاول القاسم إدعاء أن الخلايا الاستخباراتية التي ضبطت في المملكة سلفيين.
ورد الباحث المغربي أن ما يطلق عليهم دعاة ينتمون لجماعة الإخوان وليس سلفيين، وكانوا يحرضون الشباب ضد السلطة الحاكمة، وبثوا الفرقة في المجتمع، كما أنهم اندسوا وسط السلفيين لتشويه صورتهم.
وانتقد الباحث المغربي، استضافة قناة الجزيرة لفنانين، بغرض مهاجمة والسخرية من الحكومات، واستنكر وصف المقاطعة العربية للدوحة بـ ” الحصار” ، مشيرا إلى أنه ليس حصارا، بل هي مقاطعة تستخدم فيها الأدوات الدبلوماسية، التي لم تستخدم فيها الأدوات الحديدية، رغم أن المملكة خاصة عانت على مدار 20 عاما من سياسات قطر.
وأكد أن أزمة قطر مع الدول العربية أنها فتحت منصاتها الإعلامية على هذه الدول طوال الـ24 ساعة، ولم تدخر جهدا لتأجيج الفتن، وتحريك النعرات الطائفية، ونشر الغوغاء.
#باحث_مغربي عبر #الجزيرة يعري #النظام_القطري الداعم للإرهاب في #الدول_العربية ويكشف حقيقة #الخلايا_الاستخباراتية المقبوض عليها في #السعودية. pic.twitter.com/F9A4DGZUqJ
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) ١٣ سبتمبر، ٢٠١٧
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نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2116 ] نشر منذ 47 دقيقة
احسنت قولا لكن ليتهم يفهمون المملكة خط احمر يا خنزيرة عفوا الجزيرة
عبدالله[ عدد التعليقات: 437 ] نشر منذ 40 دقيقة
من بعد الربيع العربي لم يعد احد في العالم العربي متحمس لاي ثوره ولا مظاهره بعد ما شافوا النتائج الوخيمه والخراب اللذي حدث في بلدانهم بسبب الفوضى والجرائم والخوف بسبب انفلات الامن.
اقول لهؤلاء الثوريين قفلوا و روحوا لان الشعوب وافراد المجتمع هي من سيردعكم قبل حتى تدخل السلطات خوفا على مستقبل ابنائهم وبناتهم.
ام نايف[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 11 دقيقة
احسنت
فاطمة الزهراء[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 11 دقيقة
ممتاز
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 290 ] نشر منذ 10 دقائق
اللهم انصر الإسلام واعز المسلمين
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 290 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يصلح حال بلادنا
رغد عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 290 ] نشر منذ 8 دقائق
المملكه خط أحمر ياقناة الخنزيره
يزيد العاشق[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 7 دقائق
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم
عزيز[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 6 دقائق
فيصل القاسم
انت فاشل وتنتمي لقناة فاشله
الله لا يوفقك
ام عماد[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 5 دقائق
احسنت اخي 😍
Roveen[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 4 دقائق
أيمن صوصي علوي
انت 👍👍👍👍👍
عنود[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 3 دقائق
الله المستعان