بالصور.. 24 ألف طالب من أبناء " إنسان " يتوجهون إلى المقاعد الدراسية الأحد - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

يستعد أكثر من 24 ألف طالب وطالبة من أبناء جمعية ” إنسان ” للتوجه إلى المقاعد الدراسية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد الأحد القادم ، في جميع المراحل الدراسية، حيث هيأت الجمعية من خلال برنامج الرعاية التعليمية كافة المتطلبات الدراسية، الذي يتيح للطلاب والطالبات اختيار ما يناسبهم من الأدوات والمستلزمات الدراسية، وذلك عبر تغذية البطاقات الإلكترونية التي تصرف للأسر، بإضافة مبالغ مخصصة للحقيبة سنويا مع بداية كل عام دراسي جديد.

ويشمل البرنامج توفير وسائل المواصلات، وإلحاق الطلاب والطالبات بالجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة وبتخصصات يحتاجها سوق العمل. إضافة إلى متابعة الأبناء دراسيا وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية ، وتذليل كافة الصعاب التي تعترض مسارهم التعليمي .

وأولت الجمعية الجانب التعليمي أهمية قصوى لما للتعليم من دور أساسي في التمهيد لمستقبل واعد للطلاب من الجنسين بإذن الله ، حيث اتقدت شعلة التعليم في إنسان منذ نشأتها الأولى، لتضيء وتفتح أفق المستقبل والنجاح أمام الأبناء ، والعمل وفق استراتيجية تعليمية بناءة تراعي فيها أدق التفاصيل المتعلقة بالناحية التعليمية .

وتتويجا لهذه الجهود الدؤوبة فإن الجمعية تنظم حفل فرحة النجاح لأبنائها الناجحين من الجنسين في نهاية كل فصل دراسي، لكافة فروعها المنتشرة في محافظات منطقة الرياض، والبالغ عددها 19 فرعا منها 5 فروع في العاصمة، و 14 فرعا في محافظات (( الخرج – الزلفي – الدوادمي – الأفلاج – المجمعة – وادي الدواسر – القويعية – المجمعة ـ حوطة بني تميم ـ السليل ـ شقراء ـ رماح ـ مرات ـ الحريق ) ، وذلك بهدف الاحتفاء بالناجحين، وتشجيعهم وتقديم الجوائز القيمة لهم. وإدخال الفرحة والسرور إلى نفوس الأبناء ومشاركتهم فرحتهم الغامرة، وتتضمن حفلات النجاح العديد من الفعاليات المتنوعة والأنشطة الشيقة التي تسهم في رفع معنويات الطلاب والطالبات.

كما تنظم الجمعية حفل جائزة التفوق العلمي السنوي الذي يهدف إلى تشجيع الأبناء المتفوقين وتحفيز أقرانهم ، للمضي قدما نحو مستقبل واعد، وتحقيق أعلى درجات التفوق، وحثهم على بذل المزيد من الجهد وبث روح الحماس والمنافسة لدى بقية الأبناء لزيادة تحصيلهم الدراسي، وخلق جو من التسابق الخلاق والتحصيل العلمي، فضلا عن إسهامها في زرع وإذكاء رغبة التحدي والتفوق لدى الطلبة، واشتملت الجائزة جميع المراحل الدراسية من المرحلة الابتدائية وصولاً إلى المرحلة الجامعية ممن حصلوا على تقدير ممتاز .

