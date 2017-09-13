 بالفيديو.. رد فعل طريف لطفلة أرهقت الأعمال المنزلية والدتها - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. رد فعل طريف لطفلة أرهقت الأعمال المنزلية والدتها

بالفيديو.. رد فعل طريف لطفلة أرهقت الأعمال المنزلية والدتها
متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفلة صغير، أبهرت المتابعين بالفيسبوك، عندما طلبت من والدتها الجلوس للراحة على أن تعمل بدلا منها في المنزل.

أظهر مقطع الفيديو، الطفلة وهي تتحدث مع والدتها التي تبدو مرهقة وتطلب منها الجلوس على الأريكة وألا تتحرك، على أن تنظف هي المنزل بدلا منها لأنها لا تريدها أن تتعب أكثر.

قلبي ع أمي وقلب أمي ع شغل البيت

قلبي ع أمي وقلب أمي ع شغل البيت😉في هيك؟؟😮 والله نيال كل أم في هيك بنت😇

Posted by ‎Ra2ej رائج‎ on Monday, September 11, 2017


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