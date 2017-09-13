 بالفيديو.. إليسا تنهار في ذا فويس وأحلام تٌهدد حماقي - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 13

    سبتمبر

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بالفيديو.. إليسا تنهار في ذا فويس وأحلام تٌهدد حماقي

بالفيديو.. إليسا تنهار في ذا فويس وأحلام تٌهدد حماقي
نورة الشهري(صدى):

قالت الفنانة اللبنانية إليسا خلال لقاء تليفزيوني ، أنها تعرف أحلام منذ فترة طويلة ، وان احلام ما لم تقربي صوبها ما بتقرب صوبك، وبدت إليسا حزينة في طريقة حديثها قائلة ، ما بعرف ليس العالم عم تستقتل على هذا الكرسي .

وتابعت إليسا ، ذا فويس سيكون كله قصص ايجابية ، حيث انه هناك حد ادنى من الاصوات ،

فيما أضافت الفنانة أحلام ، أن ذا فويس بالنسبة لها تجربة جديدة ، ولكن ما عصبها هو ضياع شنطتها .

وأستطردت موجه كلامها لمحمد حماقي شريكها في لجنة التحكيم لبرنامج ذا فويس ، قائلة ، ياويلك مني ياحماقي ، بس مشيلي إياها .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1433 ] نشر منذ 37 دقيقة

الله من ثقل الدم …

[ عدد التعليقات: 2660 ] نشر منذ 28 دقيقة

أحلام .. باب جالس على كرسي ههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 دقيقة

اغيثو الشعب العراقي والسوري وبورما وسيبو المسخره برنامج فاشل والي مقدمه ناس فاشله ببغانات وتهريج فاضي

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