بالفيديو.. إليسا تنهار في ذا فويس وأحلام تٌهدد حماقي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. إليسا تنهار في ذا فويس وأحلام تٌهدد حماقي
قالت الفنانة اللبنانية إليسا خلال لقاء تليفزيوني ، أنها تعرف أحلام منذ فترة طويلة ، وان احلام ما لم تقربي صوبها ما بتقرب صوبك، وبدت إليسا حزينة في طريقة حديثها قائلة ، ما بعرف ليس العالم عم تستقتل على هذا الكرسي .
وتابعت إليسا ، ذا فويس سيكون كله قصص ايجابية ، حيث انه هناك حد ادنى من الاصوات ،
فيما أضافت الفنانة أحلام ، أن ذا فويس بالنسبة لها تجربة جديدة ، ولكن ما عصبها هو ضياع شنطتها .
وأستطردت موجه كلامها لمحمد حماقي شريكها في لجنة التحكيم لبرنامج ذا فويس ، قائلة ، ياويلك مني ياحماقي ، بس مشيلي إياها .
كان زمان[ عدد التعليقات: 1433 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله من ثقل الدم …
رااايق[ عدد التعليقات: 2660 ] نشر منذ 28 دقيقة
أحلام .. باب جالس على كرسي ههههههههههههه
قرقاش[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 دقيقة
اغيثو الشعب العراقي والسوري وبورما وسيبو المسخره برنامج فاشل والي مقدمه ناس فاشله ببغانات وتهريج فاضي