بالفيديو.. إليسا تنهار في ذا فويس وأحلام تٌهدد حماقي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قالت الفنانة اللبنانية إليسا خلال لقاء تليفزيوني ، أنها تعرف أحلام منذ فترة طويلة ، وان احلام ما لم تقربي صوبها ما بتقرب صوبك، وبدت إليسا حزينة في طريقة حديثها قائلة ، ما بعرف ليس العالم عم تستقتل على هذا الكرسي .

وتابعت إليسا ، ذا فويس سيكون كله قصص ايجابية ، حيث انه هناك حد ادنى من الاصوات ،

فيما أضافت الفنانة أحلام ، أن ذا فويس بالنسبة لها تجربة جديدة ، ولكن ما عصبها هو ضياع شنطتها .

وأستطردت موجه كلامها لمحمد حماقي شريكها في لجنة التحكيم لبرنامج ذا فويس ، قائلة ، ياويلك مني ياحماقي ، بس مشيلي إياها .