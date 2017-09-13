الشوري يطالب بتمكين المرأة من المناصب القيادية العليا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية و الخمسين التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على تمكين المرأة من المناصب القيادية العليا.

ويذكر أن ناقشت 28 امرأة قيادية في مجالات مختلفة في لقاء حواري بعنوان ” دور المرأة في تحقيق أهداف التحول الوطني ” في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني التحديات التي تواجهها المرأة لتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 مشيرةً إلى أن المرأة لها دور فعال في مكافحة الفساد.