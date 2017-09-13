الشوري يطالب بتمكين المرأة من المناصب القيادية العليا - صحيفة صدى الالكترونية

الشوري يطالب بتمكين المرأة من المناصب القيادية العليا
طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية و الخمسين التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على تمكين المرأة من المناصب القيادية العليا.
ويذكر أن ناقشت 28 امرأة قيادية في مجالات مختلفة في لقاء حواري بعنوان ” دور المرأة في تحقيق أهداف التحول الوطني ” في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني التحديات التي تواجهها المرأة لتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 مشيرةً إلى أن المرأة لها دور فعال في مكافحة الفساد.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19083 ] نشر منذ 34 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
لحد يسألني ليش اضحك
جتني حاله نفسية😲
برشا[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 22 دقيقة
ثبت بما لايدع مجال للشك بأن المرأة اذا تولت منصب او صارت مسئولة تصبح بيروقراطية فوق اللازم وتحب فرض سلطتها حتى لو ادى الى عرقلة وابطاء العمل ومن اراد التأكد فليراجع مكتب التوجية بغرب الرياض للبنات غرب اسواق التميمي على شارع حمزة بن عبدالمطلب في البديعة وسيرى بأم وابو وأخو وأخت عينه كيف التعقيدات والطلبات غير المنطقية