 بالصور.. مرسيدس تكشف تفاصيل سيارتها المرتقبة " بروجكت وان " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 13

    سبتمبر

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بالصور.. مرسيدس تكشف تفاصيل سيارتها المرتقبة ” بروجكت وان “

بالصور.. مرسيدس تكشف تفاصيل سيارتها المرتقبة ” بروجكت وان “
فرانكفورت (صدى):

كشفت ” مرسيدس بنز ” عن تفاصيل سيارتها المرتقبة ” بروجكت وان ” قبيل عرضها في معرض ” فرانكفورت ” الدولي، وتعمل بمحركات ديزل وكهربائية وتصل قدرة محرك الاحتراق الداخلي إلى ألف حصان وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 350 كيلومترا في الساعة.

اشتقت السيارة بشكل كامل من سيارات ” فورمولا وان ” وتشمل محرك احتراق داخليا ” 1600 سي سي ” بالإضافة إلى أربعة محركات كهربائية.

تصل قدرة المحركات الكهربائية إلى 90 كيلو واط لأحدها والثلاثة المتبقية بقدرة 120 كيلو واط لكل منها بسرعات فائقة، وتسع المركبة راكبين فقط.


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