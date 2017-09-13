جمهور كاظم الساهر يتفاجأون بعمره الحقيقي

أماني الغامدي(صدى):

تفاجأ جمهور ومٌحبي النجم كاظم الساهر ، في عيد ميلاده أمس، أن قيصر الغناء صاحب كتاب الحب، الذي أتم ما يقارب الـ 36 سنة في مجال الابداع والطرب، بلغ 60 عاماً.

وأطلق محبوه خلال اليومين الفائتين هاشتاق ” كاظم 60 عاما من العطاء ” في ما يشبه التحية إلى فنان ” قيصر ” في الفن بكل ما للكلمة من معنى، غنى الحب والمرأة وبغداد، غنى الانسان بكل مشاعره حزناً وفرحاً.

وتناقل محبوه صوراً عديدة له مذيلة بعبارات الحب والاحترام.

يذكر أن كاظم الساهر، مغنٍ وملحن عراقي، ولد في الموصل في العراق. تميز بنوعية الأغاني التي يختارها غالباً من شعراء كبار، كما يعرف عنه بأنه لحن معظم أغانيه بنفسه، باستثناء القليلة التي استعان فيها بملحنين آخرين.