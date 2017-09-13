جمهور كاظم الساهر يتفاجأون بعمره الحقيقي
تفاجأ جمهور ومٌحبي النجم كاظم الساهر ، في عيد ميلاده أمس، أن قيصر الغناء صاحب كتاب الحب، الذي أتم ما يقارب الـ 36 سنة في مجال الابداع والطرب، بلغ 60 عاماً.
وأطلق محبوه خلال اليومين الفائتين هاشتاق ” كاظم 60 عاما من العطاء ” في ما يشبه التحية إلى فنان ” قيصر ” في الفن بكل ما للكلمة من معنى، غنى الحب والمرأة وبغداد، غنى الانسان بكل مشاعره حزناً وفرحاً.
وتناقل محبوه صوراً عديدة له مذيلة بعبارات الحب والاحترام.
يذكر أن كاظم الساهر، مغنٍ وملحن عراقي، ولد في الموصل في العراق. تميز بنوعية الأغاني التي يختارها غالباً من شعراء كبار، كما يعرف عنه بأنه لحن معظم أغانيه بنفسه، باستثناء القليلة التي استعان فيها بملحنين آخرين.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 310 ] نشر منذ 7 أيام
يا لبي عليه مسكين
عمو ساهر
عاده صغير يربونه
خخخخخخخخخخخخ
alfahd42[ عدد التعليقات: 12125 ] نشر منذ 6 أيام
لا تفاجئنا ولا شي من عرفنا الحياة وهو يغني
ابوسليمان12345[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
يالله حسن الخاتمه..