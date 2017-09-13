حقيقة إلغاء نشاط التربية البدنية في مدارس البنات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، استمرار برنامج نشاط التربية البدنية في مدارس البنات، مشيرا إلى أنه قائم ويجري تنفيذه وفق القرار الصادر بذلك، مؤكداً أن الوزارة لم تلغ حصة النشاط المقررة لهذا العام.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أن وزارة التعليم ألزمت كل معلم بساعتي نشاط أسبوعيا، وذلك بعد أن ألزمت المدارس بتطبيق ساعة نشاط للطلاب من الأحد حتى الأربعاء، وسيتم خلال ساعة النشاط تنفيذ ثلاث فعاليات في مسارات ثمانية تشمل: (الثقافة، والفنون، والأسرة والمجتمع، والرياضة والصحة، والعلوم والتقنية، والتربية الكشفية، والمهارات والأعمال، ومشاريع عامة).

وأشارت مصادر أخرى إلى أن وزارة الخدمة المدنية علقت الترشيح لوظائف التربية البدنية المدرجة ضمن الوظائف التعليمية للنساء البالغ عددها أكثر من 4 آلاف وظيفة، مشيرة إلى أن التعيين على وظائف التربية البدنية قد يكون بدءاً من العام الدراسي 1440هـ.

وكان وزير التعليم أصدر مؤخراً، قراراً بالبدء بتطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات، اعتباراً من العام الدراسي (1438/ 1439هـ)، على أن يكون تنفيذ البرنامج، وفق الضوابط الشرعية، وبالتدريج حسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة، إلى حين تهيئة الصالات الرياضية بالمدارس وتوفير الكفاءات البشرية النسائية المؤهلة.