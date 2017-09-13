بالصور.. انطلاق سيارة ذاتية القيادة يمكن العيش بها من رينو - صحيفة صدى الالكترونية

فرانكفورت (صدى):

كشفت ” رينو ” رسميا في معرض ” فرانكفورت ” الدولي للسيارات عن نسخة فاخرة ذاتية القيادة متسعة من الداخل لدرجة أنه من الممكن العيش فيها.

وأفادت الشركة بأن السيارة – التي يطلق عليها اسم ” سمبيوز ” – يصل طولها إلى 4.7 متر وعرضها إلى 1.98 متر بينما يصل ارتفاعها إلى 1.35 متر وزودت بوسائل راحة ترفيهية مثل نظام إضاءة متطور وشاشات بخاصية اللمس و ” واي فاي ” .

ومن المنتظر ان تبدأ ” رينو ” إنتاج هذه السيارة بحلول عام 2030، وأكدت الشركة على أنها تعد بمثابة غرفة منزلية ويمكن ترتيبها بحيث تبدو كصالون من الداخل.

ومن الممكن برمجة الأنظمة في سيارة ” سمبيوز ” لاستخدام الطاقة المخزنة في البطاريات مؤقتا من أجل الإضاءة والشاشات والتجهيزات المنزلية داخلها في أوقات الذروة.

