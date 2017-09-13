 عمرو أديب ساخراً: قطر لا تنتمي للعرب وإيران " الشريفة " أقرب لها - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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عمرو أديب ساخراً: قطر لا تنتمي للعرب وإيران ” الشريفة ” أقرب لها

عمرو أديب ساخراً: قطر لا تنتمي للعرب وإيران ” الشريفة ” أقرب لها
القاهرة(صدى):

استنكر الإعلامي المصري عمرو أديب الوصف القطري لإيران بالدولة الشريفة، معربا عن عدم انتمائها للصف العربي.

وعلق أديب : ” كيف تكون إيران محتلة لجزر إماراتية وتراها قطر شريفة “.

ودعا أديب لخروج قطر من مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية نتيجة انحيازاتها لغير العرب وقال ساخراً : ” ماذا سيحدث لو أصبحنا بدون قطر في مجلس التعاون والجامعة العربية .. اطمئنوا عليها فهي لن تضار في أحضان ( الشريفة ).


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 16 دقيقة

الله يهني
شريف بشريفة هههههههههههههههه

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