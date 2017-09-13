عمرو أديب ساخراً: قطر لا تنتمي للعرب وإيران " الشريفة " أقرب لها - صحيفة صدى الالكترونية

عمرو أديب ساخراً: قطر لا تنتمي للعرب وإيران ” الشريفة ” أقرب لها
استنكر الإعلامي المصري عمرو أديب الوصف القطري لإيران بالدولة الشريفة، معربا عن عدم انتمائها للصف العربي.
وعلق أديب : ” كيف تكون إيران محتلة لجزر إماراتية وتراها قطر شريفة “.
ودعا أديب لخروج قطر من مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية نتيجة انحيازاتها لغير العرب وقال ساخراً : ” ماذا سيحدث لو أصبحنا بدون قطر في مجلس التعاون والجامعة العربية .. اطمئنوا عليها فهي لن تضار في أحضان ( الشريفة ).
تعليق ساخر من المذيع المصري #عمرو_أديب على كلمة #قطر ووصف دولة إيران بالشريفة#قطر_تعتبر_ايران_دوله_شريفهpic.twitter.com/9hyOOd5E6u
— صحيفة المناطق (@AlMnatiq) September 13, 2017
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يهني
شريف بشريفة هههههههههههههههه