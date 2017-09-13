اختفاء شاب في ظروف غامضة بالقصيم يشعل مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

فقد الشاب ” صالح ” ،- 15 عاما-، فجر أمس الثلاثاء، في ظروف غامضة، ونشر ذويه وأسرته صورته في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، على أمل العثور عليه، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالقصيم، جهودها للبحث عن الشاب.

وقال خال الشاب: فُقد ابننا الثلاثاء ولا نعرف سبب اختفائه، وبحثنا عنه في كل المواقع دون أثر، وتردنا اتصالات عن مواقع شوهد بها، ولكن دون جدوى.

وأضاف: كان يرتدي لحظة فقدانه بنطلوناً كحلياً وقميصاً رمادياً، ونناشد من يعثر عليه سرعة الاتصال بالجهات المعنية أو الاتصال بنا عبر الأرقام المنتشرة في مواقع التواصل.