 اختفاء شاب في ظروف غامضة بالقصيم يشعل مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 13

    سبتمبر

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اختفاء شاب في ظروف غامضة بالقصيم يشعل مواقع التواصل

اختفاء شاب في ظروف غامضة بالقصيم يشعل مواقع التواصل
سالم المطيري(صدى):

فقد الشاب ” صالح ” ،- 15 عاما-، فجر أمس الثلاثاء، في ظروف غامضة، ونشر ذويه وأسرته صورته في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، على أمل العثور عليه، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالقصيم، جهودها للبحث عن الشاب.
وقال خال الشاب: فُقد ابننا الثلاثاء ولا نعرف سبب اختفائه، وبحثنا عنه في كل المواقع دون أثر، وتردنا اتصالات عن مواقع شوهد بها، ولكن دون جدوى.
وأضاف: كان يرتدي لحظة فقدانه بنطلوناً كحلياً وقميصاً رمادياً، ونناشد من يعثر عليه سرعة الاتصال بالجهات المعنية أو الاتصال بنا عبر الأرقام المنتشرة في مواقع التواصل.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 26 دقيقة

ي ليت يتم سن قوانين
نظامية صارمة ضد هذي
الدعاية كل يوم طالعين لنا بقصة والنهاية
تلاقيه او تلاقيها
فلة ودشرة

[ عدد التعليقات: 18267 ] نشر منذ 12 دقيقة

ذا مو صغير. تلاقوه عند احد او في رحله بش مشكلتهم. الواحد يخرج. ولا يقول لاهله

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