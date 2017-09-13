تعويض بـ 3,6 مليون دولار للكوميدية ريبل ويلسون في قضية تشهير - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

حصلت ممثلة هوليوود الكوميدية ريبل ويلسون ، على تعويض 4,5 مليون دولار أسترليني (3.6 مليون دولار أمريكي) في قضية تشهير ضد شركة باور ميديا.

وفازت ويلسون في معركة قضائية بدأت في يونيو، وذلك بعد أن اتفقت هيئة محلفين من ستة أعضاء على أن ثمانية مقالات نشرت في مجلات باور ميديا شوهت الممثلة من خلال تصويرها على أنها كذبت بشأن اسمها الحقيقي وعمرها وطفولتها كي تبقى في هوليوود.

وقالت ويلسون 37 عاماً: ” إن تلك المقالات كلفتها أدواراً سينمائية رئيسية “.

وأمر القاضي جون ديكسون من محكمة فيكتوريا العليا في ملبورن بذلك المبلغ الذي قال إن هناك حاجة إلى مبلغ كبير (للدفاع) عن ويلسون بعد أن تضررت سمعتها كـ (ممثلة).