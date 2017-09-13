العاصفة أيلين تضرب بريطانيا - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

ذكرت صحيفة ” ديلي ستار ” ، أنه تم إلغاء خدمات القطارات حول ليفربول، ولانكشاير، وكمبريا، وويلز، وميدلاندز وجنوب غرب إنجلترا أو ” تأخرت بشدة ” ، حيث قطعت الأشجار الساقطة الطرق إثر ضرب العاصفة أيلين بريطانيا.

شركات القطار المتضررة تشمل، أريفا ترينز ويلز، وإيست ميدلاندز ترينز، وأنجليا الكبرى، ولندن ميدلاند، وميرسيرايل، والشمالية، وجنوب غرب السكك الحديدية، وجنوب و ترانسبنين إكسبرس.

وأصدرت الطرق السريعة بإنجلترا حالة تأهب شديدة في الطقس بسبب الرياح القوية.

وقد أُدُرج 53 من سائقي الطرق، يجب أن يتجنبوا هذا الصباح بسبب الرياح القوية، جسر همبر، وثيلوال فيادوكت، ووودهيد باس في الشمال. حيث سدت الأشجار الساقطة العديد من الطرق الصغيرة.

وقالت صحيفة ” ديلي ستار ” ، إنه تم إغلاق معبر دارتفورد السريع، في وقت سابق بسبب الرياح العاتية. ومنذ ذلك الحين أعيد فتحه، ولكن حركة المرور لا تزال تتحرك ببطء.