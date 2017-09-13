جامعة جازان تفتح التسجيل إلكترونيا لسكن الطلاب - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أعلنت جامعة جازان عن بدأ التسجيل في سكن الطلاب للفصل الأول للعام الجامعي الجديد عبر بوابة الجامعة الإلكترونية , حيث دعت الجامعة المتقدمين إلى ضرورة التسجيل الإلكتروني وإدخال البيانات بدقة ليتم فرز الطلبات والتواصل مع مستحقي السكن في الوحدات السكنية.

وأوضح وكيل عمادة الإسكان والتغذية بالجامعة موسى حكمي أن أولوية قبول طالبي السكن لطلاب المنح الدراسية والمغتربين وذوي الظروف الخاصة، مشيرا إلى أن هناك لجان تعمل مطلع كل فصل دراسي تتولى الموضوعات المتعلقة بمستحقي السكن والتجديد لهم ومتابعة احتياجهم وتوفير كل ما يهيئ لهم الراحة في السكن الجامعي.

يذكر أن السكن الجامعي يتكون من وحدتين سكنيتين تتسع لقرابة 1100 طالب , فيما يجري العمل حاليا لتنفيذ مشروع للتوسعة بإضافة عدد من المباني تتناسب مع الزيادة في أعداد الطلاب والكليات المنتقلة للمدينة الجامعية.