غرفة جازان تنهي أعمال التطوير بمقرها لخدمة المنتسبين - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أنهت غرفة جازان تطوير منطقة خدمات المشتركين وعدداً من الإدارات الخدمية بمقر الغرفة إضافة إلى مناطق الانتظار, وذلك ضمن مشروعاتها التطويرية التي شملت كذلك شعار الغرفة وهويتها الجديدة, وذلك مع بدء الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى.

وأوضح أمين عام غرفة جازان ماجد الجوهري أنّ التطوير في الهوية وتطبيقاتها والتحديث للمقر يأتي ضمن سعي الغرفة للتحديث والتحسين على مستوى المنتج والخدمة وإيماناً من مجلس إدارة الغرفة وأمانتها العامة بمواكبة كافة خطوات التغيير التي تضمن تجويد الخدمة وتحقيق الرضا لجميع منتسبي الغرفة من جهة والمستفيدين من خدماتها بشكل عام من جهة أخرى.

وأضاف أن التغييرات والتحديثات شملت منطقة خدمات المشتركين الرئيسة ومناطق الانتظار إضافة إلى تحسين بعض الأقسام الخدمية بالغرفة واستحداث مركز خاص بخدمات الأعمال وتجهيزه بكافة الاحتياجات التي تسهّل على المنتسب إنجاز خدماته دون الحاجة للخروج من مقر الغرفة، مشيرا إلى أنّ التطوير يشمل بعون الله فروع الغرفة في المحافظات بما يتناسب مع الخطة المعتمدة لذلك.