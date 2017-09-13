بالفيديو.. نائب رئيس أبل يفشل في استخدام آيفون X - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

احتفلت شركة أبل لهندسة البرمجيات، مساء أمس الثلاثاء، من أجل إطلاق هواتفها الذكية الجديدة آيفون 8 وآيفون 8 بلاس وآيفون أكس، وشهد الأحتفال لحظات حرجة لنائب رئيس الشركة.

لحظة الارتباك هذه التقطتها الكاميرات التي كانت تنقل مباشرة على الهواء، الحدث الأبرز حتى الآن في تاريخ الشركة الرائدة في صناعة الهواتف الذكية.

وأستعرض نائب رئيس شركة أبل لهندسة البرمجيات، غريغ فيديريغي، يستعرض إحدى أبرز ميزات هاتف ” آيفون X ” على الهواء مباشر، وهي ميزة بصمة الوجه أو الـ FACE ID، سقط في الاختبار على ما يبدو، مسقطاً معه جزءاً من هالة الانبهار التي أحاطت بالهاتف الذي أطلق بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق الشركة لهواتفها الذكية.

فقد استهل غريغ ” الاختبار ” بالقول إن ” فتح آيفون X بات أمراً سهلا وبمجرد النظر إليه ” ، وحين حاول ذلك فشل في المرة الأولى ليبدو عليه الحرج وسط صمت الحضور في القاعة، فما كان منه إلا أن قال إنه سيكرر العملية مجدداً، مطلقاً صيحة عفوية ” أوووه ” .

وفي المحاولة الثانية، طلب الهاتف إدخال رمز المرور، قبل أن يعمد الرجل مجدداً إلى محاولة فتحه بالنظر، لينجح بذلك بعد تعثر أولي ” محرج ” .

