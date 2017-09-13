بنوك أوروبا تغلق آلاف الفروع في 2016 - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم أوروبية(صدى):

كشفت بيانات نشرت أمس الثلاثاء أن البنوك في الاتحاد الأوروبي أغلقت 9100 فرع واستغنت عن حوالي 50 ألف موظف العام الماضي مع إقبال عدد متزايد من العملاء على استخدام العمليات المصرفية الالكترونية وبقاء أسعار الفائدة عند مستويات شديدة الانخفاض.

وانخفض عدد فروع البنوك في الاتحاد الأوروبي إلى 189 ألفا في نهاية 2016 وهو ما يمثل هبوطا قدره 4.6% عن العام السابق، ووفقا للبيانات سجل عدد العاملين أدنى مستوى منذ العام 1997 إذ بلغ حوالي 2.8 مليون شخص، حسب الاتحاد المصرفي الأوروبي.

وبلغ إجمالي عدد الفروع المصرفية التي أغلقت في أرجاء الاتحاد الأوروبي منذ العام 2008 ” 48 ألفا ” وهو ما يمثل انخفاضا يزيد عن 20%.

وسرعت البنوك وتيرة الإغلاقات العام الماضي مقارنة مع 2015 عندما بلغت نسبة الفروع التي أغلقت أبوابها 3% .